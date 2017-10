Puigdemont contrata ex-advogado belga de membros da ETA

Jorge Almeida - RTP30 Out, 2017, 19:25 / atualizado em 30 Out, 2017, 20:33 | Mundo

O advogado belga Paul Beckaert, que já representou vários membros da ETA, confirmou à agência Reuters que foi contratado pelo ex-presidente do governo regional da Catalunha. O advogado defendeu vários membros da organização basca ETA no sentido de impedir a sua extradição.



"Confirmo que Puigdemont contratou-me hoje, não posso dizer o que ele pediu por segredo profissional e ainda não posso dizer nada sobre asilo, amanhã haverá uma conferência de imprensa sobre o assunto", disse Beckaert.



O partido nacionalista flamengo da Bélgica, o N-VA, negou qualquer envolvimento na presumível deslocação do presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, a Bruxelas.



O diário espanhol El País cita a agência EFE para dizer que Puigdemont e cinco ex-membros do governo regional, viajaram de carro desde a Catalunha atá Marselha, onde apanharam um avião para a capital belga.







A presença de Carles Puigdemont foi confirmada por fontes oficiais a várias agências, que adiantam que o ex-presidente do governo da Catalunha estará reunido com advogados.

Nacionalistas belgas negam encontro com Puigdemont

Segundo o diário francófono Le Soir, o porta-voz do N-VA, Joachim Pohlmann, divulgou hoje à tarde que, se Puigdemont está em Bruxelas, "não é certamente a convite da N-VA", sem, no entanto, confirmar a informação sobre a deslocação do catalão, anunciada por Madrid.



A deslocação teria lugar no âmbito de um convite privado dos nacionalistas flamengos do N-VA, já desmentido pelo presidente da região da Flandes, Geert Bourgeois, e agora também pelo porta-voz do partido.



O gabinete do primeiro-ministro belga, Charles Michel, escusou-se a comentar a viagem de Carles Puigdemont a Bruxelas, para presumivelmente se reunir com os nacionalistas flamengos do N-VA, segundo a imprensa belga.







De acordo com o tabloide La Dernière Heure, Puigdemont estaria em Bruxelas para uma presumível reunião, a título privado, com os nacionalistas flamengos do N-VA, liderados por Bart De Wever, sem adiantar qualquer pormenor sobre o local e hora do encontro.



O comissário-geral belga para os refugiados e apátridas disse hoje que devem existir “sinais sérios de perseguição” para que a Bélgica conceda asilo a outro cidadão europeu, como poderia ser o caso do ex-presidente catalão Carles Puigdemont.



Dirk Van den Bulcke declarou à televisão RTL que o cidadão que requer asilo também tem que demonstrar que corre riscos no seu país de origem.



"É preciso que existam sinais sérios de perseguição mas, mesmo no caso de perseguição, (deve existir também) uma impossibilidade de obter proteção no país", disse Van den Bulcke.



No domingo, o secretário de Estado do governo federal para as Migrações e Asilo, Theo Francken - que pertence ao N-VA - tinha declarado a uma televisão flamenga que Puigdemont pode pedir asilo político na Bélgica.



"Pode colocar-se a questão de se saber se [o presidente catalão destituído] tem direito a um processo justo", acrescentou.



Estas declarações valeram a Francken uma ‘reprimenda' do primeiro-ministro, Charles Michel, que lhe pediu para "não deitar achas na fogueira".