Puigdemont convocado para depor quinta-feira em tribunal

Jorge Almeida - RTP31 Out, 2017, 18:43 / atualizado em 31 Out, 2017, 19:42 | Mundo

O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont e os cinco membros do governo regional destituídos foram convocados para depor na Audiência Nacional na próxima quinta e sexta-feira.



A juíza Carmen Lamela fixou uma caução de 6 milhões de euros.



O ex-presidente do governo regional e outros membros do governo regional, estão acusados de rebelião, sedição e outros delitos, por terem declarado a independência unilateral da Catalunha.



Puigdemont só voltará a Espanha com “garantias”

Les mêmes droits et devoirs que tout citoyen européen pour Monsieur Puigdemont, ni plus ni moins. https://t.co/0YenmJsvws — Charles Michel (@CharlesMichel) 31 de outubro de 2017

O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu esta terça-feira a declaração unilateral de independência da Catalunha. Na sexta-feira, o governo central ativou o artigo 155º da Constituição, que suspende a autonomia da região.O presidente destituído do Governo catalão convocou esta terça-feira uma conferência de imprensa em Bruxelas para sustentar que rumou à Bélgica com o intuito de “tornar evidente o problema catalão no coração da Europa”.Carles Puigdemont negou querer “pedir asilo político”. Disse aceitar, à distância, o desafio das eleições de 21 de dezembro e referiu que só voltará a Espanha depois de ter “garantias”.O primeiro-ministro belga assegurou que Puigdemont será tratado como qualquer outro cidadão europeu.Charles Michel escreveu no, “com os mesmos direitos e deveres” e “nem mais nem menos”.O advogado belga, Paul Bekaert, que já defendeu no passado membros da ETA para impedir a sua extradição, confirmou que foi contratado por Puigdemont.O porta-voz do PSOE no Parlamento Europeu, Iratxe García, considerou que a conferência de imprensa de Puigdemont “foi um insulto à inteligência dos catalães” e pediu-lhe mais respeito por ter dito que “Espanha é um Estado opressor”.