Puigdemont disponível para outra relação com Espanha alternativa à independência

13 Nov, 2017

Ao fim de vários meses de campanha em defesa da independência da Catalunha, Carles Puigdemont embrandece o discurso e admite uma saída que não a completa separação de Espanha.



Na entrevista publicada esta segunda-feira no jornal Le Soir, o presidente regional destituído assegurou que uma solução diferente “sempre foi possível” e que continua disposto a aceitar “a realidade de outra relação com Espanha!”. Mesmo depois do referendo, Carles Puigdemont diz que “ainda é possível uma solução alternativa”.



“Trabalhei durante 30 anos para obter outra posição da Catalunha. Trabalhamos muito noutra solução, mas a chegada ao poder de Aznar suspendeu esse caminho”, afirmou o político catalão, em referência ao antigo primeiro-ministro espanhol que governou até 2004.



Carles Puigdemont nega qualquer tipo de intransigência ou inflexibilidade e que continua a ser favorável a um “acordo” entre os governos regionais e o governo central, mas que os cidadãos catalães devem ser consultados.



“É uma atitude de superioridade moral por parte do Estado pensar que não corre risco de mudanças. A falta de reconhecimento desta realidade do Estado espanhol foi um impedimento nas soluções”, aponta o líder catalão destituído.



Já sobre a presente situação judicial do governo destituído – quatro antigos responsáveis do Governo catalão permanecem com Puigdemont em Bruxelas, enquanto oito ex-conselheiros estão em prisão preventiva há mais de uma semana – o político catalão criticou a “absoluta falta de independência judicial”.



“Arrisco-me a cumprir 30 anos de cadeia por cumprir um programa eleitoral que nunca fiz questão de esconder”, sublinha Puigdemont na entrevista ao diário belga.

PP "responsável" por movimento de independência

O ex-líder catalão critica ainda a dissolução do Parlamento e a destituição do Governo regional. “Porque é que o Governo anulou esse mandato vindo das urnas catalãs? Será que os votos dos catalães têm menos qualidade do que os votos de outros cidadãos espanhóis que elegeram o seu Parlamento autónomo?”, questiona.



Para o líder destituído da Catalunha, o princípio da crise atual foi o ano de 2010, quando o Tribunal Constitucional declarou como inconstitucionais vários artigos do Estatuto de Autonomia da Catalunha.



“A origem de toda esta situação foi a invalidação do Estatuto de Autonomia, em 2010, que já tinha sido adotado pelo parlamento catalão e espanhol. Sabe quantos deputados independentistas havia nessa altura no Parlamento catalão? Catorze em 135! Agora são 72. O responsável pelo crescimento do movimento de independência é o Partido Popular (PP)”, diz o político catalão, em referência à força política do atual chefe de Governo, Mariano Rajoy.



Carles Puigdemont e quatro ex-conselheiros do Governo catalão estão na Bélgica há cerca de duas semanas. Viajaram para o estrangeiro logo após a declaração unilateral de independência e a consequente destituição do Governo regional, a 27 de outubro.



Desde então, a justiça espanhola ordenou a prisão preventiva de oito antigos conselheiros de Puigdemont que permaneceram em Barcelona, incluindo o ex-vice-presidente, Oriol Junqueras, aprisionados como medida cautelar desde 2 de novembro, sem possibilidade de pagamento de fiança.



A ex-presidente do Parlamento e outros antigos membros da Mesa também foram ouvidos pela justiça e Carme Forcadell chegou mesmo a ficar em prisão preventiva durante algumas horas, de onde saiu na passada sexta-feira após o pagamento de fiança fixada no valor de 150 mil euros.



Entretanto, Madrid aguarda pela resposta da justiça belga ao mandado europeu de detenção para o regresso de Puigdemont e dos ex-conselheiros que o acompanham. Para a próxima sexta-feira é esperada a decisão de um juiz belga de primeira instância, que deverá executar o pedido da justiça espanhola e entregar os suspeitos a Espanha.