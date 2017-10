Puigdemont diz que decisão do Senado vai criar "uma situação mais grave"

Andreia Martins - RTP26 Out, 2017, 11:59 / atualizado em 26 Out, 2017, 12:18 | Mundo

Depois de ter indicado que iria recusar-se a comparecer perante o Senado espanhol, o líder da Generalitat respondeu a Madrid numa carta com oito páginas, onde designa Ferrán Mascarell, um delegado do Governo catalão, mas também os senadores Josep Lluis Cleries e Miguel Angel Estradé para o representarem esta quinta-feira no Senado, numa sessão marcada para as 17h00 (16h00 em Lisboa). A reunião da Comissão do Senado acontece às 17h00 locais, à mesma hora que está marcada uma sessão plenária do parlamento regional. Antes, Carles Puigdemont fará uma comunicação oficial às 13h30.



Trata-se da reunião de uma comissão que avalia os moldes de implementação do artigo 155, cuja aplicação foi decidida no último fim de semana, em Conselho de Ministros extraordinário.



A esta comissão compete a apresentação de um documento que pormenoriza a proposta de suspensão da autonomia, que deverá depois ser votada e aprovada no Senado espanhol.



Segundo o jornal El País, a resposta de Carles Puigdemont à câmara alta do Parlamento chegou apenas esta manhã, já depois do prazo definido. A carta acabou que acabou por ser admitida como resposta válida pelo Senado, uma vez que foram registados problemas técnicos no sistema de envio urgente de documentos institucionais.



A carta da Generalitat argumenta que a eventual aprovação no Senado da proposta do Executivo em levar adiante a aplicação do artigo 155 da Constituição “não é um cheque em branco” para o Governo.



Segundo as autoridades catalãs, essa decisão apenas permite que o Governo “dê instruções às autoridades autonómicas”, o que é “incompatível” com uma eventual destituição ou substituição.



O Governo da Catalunha enumera várias considerações acerca da aplicação do artigo 155, criticando, entre outras medidas, o prazo de seis meses concedido para a marcação de eleições antecipadas na região ou a limitação dos poderes do Parlamento catalão.



A carta refere que estas medidas que o Governo pretende encetar “contradizem frontalmente o princípio de autonomia política” e “privam as instituições das suas principais atribuições, reconhecidas na Constituição às comunidades autónomas.



Sobre uma eventual intervenção de Madrid na administração pública, os responsáveis catalães falam de uma medida “genérica” e de alcance indeterminado que poder forçar o bloqueio ou paralisação de todos os serviços públicos na região.



Em relação à possível tomada de controlo dos meios de comunicação catalães, incluindo a televisão pública, os responsáveis referem que se trata de uma medida “insólita e imprópria” para um Estado que se compromete a respeitar a liberdade de imprensa.



Ainda mais, pode ler-se no documento, quando esses meios “são reconhecidos na Europa pela sua veracidade, objetividade e respeito pelo pluralismo político”.



A carta conclui que a aplicação do artigo 155 poderá “afastar o povo catalão das suas instituições” durante um prazo de tempo incerto.



“Em conclusão, para resolver o que o Governo classificou como uma grave e extraordinária situação, será criada uma situação ainda mais grave e extraordinária, ao arrebatar a Catalunha da sua autonomia política”, refere o documento das autoridades catalãs.