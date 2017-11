Puigdemont diz que eleições vão "ratificar" vontade de independência

Lusa25 Nov, 2017, 13:52 | Mundo

"Nós, os catalães, demonstrámos ao mundo que temos a capacidade e a vontade de nos tornarmos um Estado independente", disse Puidgmeont, referindo-se ao referendo de autodeterminação de 01 de outubro.

"Dia 21 [de dezembro] vamos ratificá-lo", acrescentou Puigdemont, que falava em conferência de imprensa na cidade flamenga de Bruges, noroeste da Bélgica, país onde está desde 30 de outubro em liberdade condicional até que a justiça belga decida sobre o mandado de detenção emitido por Espanha.

A 27 de outubro, o parlamento regional aprovou a independência da Catalunha, uma declaração unilateral a que Espanha reagiu com a suspensão da autonomia, numa das mais graves crises políticas da história da democracia espanhola.

Embora mais de metade do executivo catalão esteja detido por "rebelião" e "sedição", os partidos secessionistas aceitaram participar nas eleições regionais convocadas por Madrid para 21 de dezembro.

"São as eleições mais importantes da nossa história, que escreverão a crónica do século", disse Puigdemont, criticando a falta de unidade dos partidos independentistas.

"Este é o momento da Catalunha, não é o momento dos partidos políticos. É o momento da transversalidade e da unidade", disse.

Destituído do cargo de chefe do governo regional (Generalitat), Puigdemont exortou os eleitores a optar pela "alternativa de esperança" - a sua lista, Junts per Catalunya, que integra elementos do seu partido, PDeCAT e independentes - e a recusar a "engenharia do medo" que representam os partidos que apoiaram a suspensão da autonomia.