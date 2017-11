"Puigdemont é o nosso Presidente" gritam independentistas em Barcelona

Puigdemont está em Bruxelas, de onde se propõe responder às perguntas que a magistratura espanhola quer fazer aos membros do governo catalão que declarou a independência após uma votação secreta no Parlamento.



O Presidente recusa-se a ir a Madrid, ao contrário de nove outros membros do Governo que esta manhã começaram a ser ouvidos na Assembleia Nacional e no Supremo Tribunal de Espanha.



Em Barcelona,os independentistas recusam o que afirmam ser ingerência do Governo de Madrid e a destituição dos orgãos de soberania catalães.



A manifestação "pela soberania do povo" foi convocada pela ANC, Associação Nacional Catalã, cujo presidente, Jordi Sanchez está detido em prisão preventiva pela ajuda à organização do referendo de dia 1 de outubro.



Carles Puigdemont é acusado pelos seus detratores de ter "fugido" e "abandonado" o seu país para fugir à justiça.



Um dos seus antecessores, Artuir Mas, afirma contudo que a presença de Puidemont em Bruxelas é uma "estratégia de defesa" de quem é acusado de "crimes graves" passíveis de "penas muito duras".



Os ex-membros do governo vão ser ouvidos por delitos de rebelião, sedição, má gestão e outros delitos relacionados com o processo da declaração unilateral de independência, proclamada após uma votação secreta no parlamento local.