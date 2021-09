Puigdemont espera pela decisão sobre extradição em liberdade

No entanto, Puidgemont terá de aguardar pela decisão de extradição na ilha da Sardenha, o que pode demorar “”.



O Tribunal de Apelo de Sassari, na Sardenha, aceitou o pedido de libertação do antigo presidente da Catalunha sem impor medidas outras cautelares, além da obrigatoriedade de ficar naquele território italiano.





Ao contrário do que o advogado de Puigdemont argumentava, o tribunal italiano considerou que a detenção foi feita de acordo com a lei, na sequência de um mandato de captura europeu emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. O atual eurodeputado de 58 anos é acusado de sedição e peculato, pela organização do referendo considerado ilegal, com vista a separar a região da Catalunha, em 2017.



O político independentista participou na audiência através de videoconferência. Através das redes sociais, Puidgemont fez saber que seria presenta ao tribunal também este sábado.





Em comunicado, o Ministério da Justiça italiano explicou que pode decidir sobre a detenção nem sobre a extradição para Espanha, uma vez que está em causa um mandado europeu.







Puidgemont deslocou-se à Sardenha, onde foi detido no aeroporto de Alghero, na noite de quinta-feira, para participar num festival cultural e estabelecer contactos com os representantes políticos da ilha italiana. As autoridades judiciárias italianas executaram o mandado de detenção europeu porque o ex-presidente da Catalunha já não goza de imunidade parlamentar desde 30 de julho, quando a justiça europeia lho retirou.