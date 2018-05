Puigdemont indica novo candidato à presidência da Generalitat

RTP10 Mai, 2018, 19:57 / atualizado em 10 Mai, 2018, 20:01 | Mundo

A partir de Berlim, onde continua exilado, Carles Puigdemont apresentou o “plano D” do partido para a presidência do governo regional da Catalunha. Quase cinco meses depois das eleições, o antigo presidente da Generalitat elegeu como novo candidato Quin Torra, deputado do JxCat e antigo presidente do Òmnium Cultural, uma associação que se dedica à promoção da língua e cultura catalãs.











Os partidos separatistas catalães voltaram a ganhar a maioria no Parlamento regional em 21 de dezembro último, mas têm tido dificuldade em eleger o presidente da Generalitat. Se não conseguirem consumar a investidura na próxima semana, de forma a evitar a marcação de novas eleições regionais.







(em atualização)



Na quarta-feira , o Tribunal Constitucional espanhol suspendeu a lei que permitia a investidura à distância de Carles Puigdemont, resultado de um recurso apresentado pelo Governo espanhol contra a lei regional aprovada pelo Parlamento da Catalunha na passada sexta-feira com os votos dos partidos independentistas.O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, aguarda na Alemanha a sua extradição para Espanha, onde é acusado de delitos de rebelião e peculato na organização de um referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha em 01 de outubro de 2017.