Puigdemont novamente na corrida para a presidência da Catalunha

Foto: Scanpix Denmark - Reuters

O político tem estado em Bruxelas, mas hoje seguiu para a Dinamarca para participar numa conferência e corre risco de detenção, isto porque as autoridades espanholas voltaram a pedir a reativação do mandado de detenção internacional.



Seja ou não detido, Puigdemont pode tornar-se o passado e o futuro do governo da Catalunha, Augusta Henriques.



O presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, diz que vai fazer tudo para proteger os direitos de participação política de Puidjmont e dos outros deputados