Puigdemont perde todos os poderes a partir de sábado - Governo

Lusa23 Out, 2017, 11:59 | Mundo

"O presidente da Generalitat [governo autónomo catalão] vai deixar de exercer as suas funções, uma vez publicado o acordo", respondeu Soraya Sáenz de Santamaria à questão sobre o que faria o Governo se Puigdemont recusasse cessar funções, numa entrevista à rádio Onda Cero.

"Deixa de poder tomar decisões válidas, deixa de receber salário", acrescentou a vice-presidente do executivo.

Santamaria não precisou, contudo, que medidas concretas vai tomar o Governo de Madrid se Puigdemont desobedecer.

O Governo espanhol propôs no sábado acionar o artigo 155.º da Constituição espanhola, que implica a destituição do presidente da Catalunha e de todos os membros do seu executivo, a limitação das competências do parlamento regional e a marcação de eleições num prazo de seis meses.

As medidas têm de ser aprovadas pelo Senado (câmara alta), onde o Partido Popular (PP) do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, tem maioria absoluta, numa votação marcada para sexta-feira.