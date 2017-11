Puigdemont poderá ser extraditado para Espanha

Os motivos de recusa do mandato de detenção europeu são muito limitados.



O advogado de Carles Puigdemont deverá apostar na estratégia de violação dos direitos fundamentais do cidadão para interpor, perante a justiça belga, a recusa desse pedido de extradição. Uma estratégia que já foi utilizada pelo causídico com os ativistas do grupo separatista ETA.