Puigdemont preparado para a extradição e prisão em Espanha

07 Nov, 2017

Carles Puigdemont deixou ainda propostas internas de resistência. E voltou a desafiar o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy – de quem denunciou o “pulso totalitário” - a comprometer-se a reconhecer os resultados das eleições de 21 de dezembro – quaisquer que estes sejam.



Sobre o seu ânimo e apesar de reconhecer que preferia estar na Catalunha, Puigdemont garantiu que "está forte” mas “triste”.



“Estou forte, indignado, triste pelos companheiros e por quem está a aguentar; preocupado com o que poderá vir a passar-se no país, na Catalunha, nas garras desta gente”.



‘Esta gente’ refere-se àqueles que, a partir de Madrid, insistem que aquilo que Puigdemont e os independentistas fizeram desde setembro – um referendo dia 1 de outubro, greves e a declaração de independência - é ilegal e por isso destituíram as instituições catalãs e acusaram os seus membros de traição.



Puigdemont referiu que, “uma forma de deter o 155 era convocar eleições mas pedi garantias de que não poderia haver presos políticos”.

"Roubaram-nos a legislatura"

“Somos vítimas de perseguição política”, sustentou o líder catalão, garantindo que nunca esquece aqueles que foram detidos por Madrid. “Temo-los presentes a eles e aos ‘Jordis’”, afirmou, explicando as razões que o levaram a ir para Bruxelas. O Estado espanhol, acusou Puigdemont, tinha preparado “uma onda de repressão e de violência pela qual nos iriam responsabilizar”, devido ao sucesso da mobilização do referendo de dia 1 de outubro e da greve de dia 3 de outubro.



Os independentistas decidiram dividir-se para “denunciar e desmascarar um Estado que só pode travar” a pulsão independentista “se travar a democracia”.



O Governo central espanhol optou por “carregar aspetos democráticos para evitar a independência”, algo a que, afirmou, “também iremos assistir no dia 21”, nas eleições autonómicas catalãs.



“O ódio e as ganas de vingança contra aqueles que lhes provocaram, segundo eles, uma derrota humilhante, não pressagiavam nada de bom”, disse ainda.



“Roubaram-nos a legislatura” e por isso é necessário que “trabalhemos a partir daqui”. “O que seria inexplicável é se tivéssemos desaparecido”, defendeu o líder catalão.

"Podemos acabar na prisão"

Carles Puigdemont está em Bruxelas desde dia 30, para evitar ser detido pelos crimes de traição e de sedição que lhe são imputados por Madrid.



Ele e quatro dos seus ministros, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín e Meritxell Serret, estão desde domingo sob liberdade condicional e proibidos de sair da Bélgica, enquanto a Justiça belga medita sobre a resposta a dar ao mandado de detenção europeu emitido por Espanha contra os cinco catalães.



Quanto ao seu destino, Puigdemont afirma estar consciente que poderá ser preso e extraditado. “Todos sabemos que podemos acabar na prisão se a extradição foi aprovada. Estamos preparados para a eventualidade de nos extraditarem”.



“Aqueles que votaram no dia 1 de outubro sabiam que íamos deixar a pele. Digo-lhes que temos de fazer a república a partir da premissa democrática ou não poderemos fazê-la… e o que estão a fazer é travar a democracia para que não possamos fazê-lo, o que é uma ameaça gravíssima que pende sobre nós”, sublinhou aos microfones.



"Não irei tolerar que destruam a democracia como única forma de anular a nossa vontade de ser um país independente”, garantiu Puigdemont.Apelo à união

Longe de Espanha e da prisão, Puigdemont deverá estar livre nas próximas semanas para fazer campanha para as eleições marcadas por Madrid para 21 de dezembro próximo, cuja legitimidade reconheceu implicitamente, ao desafiar Madrid – e, por extensão, a Europa – a aceitar os resultados do escrutínio.



"Se as eleições forem normais e livres, com respeito a todas as eleições, se se puder aplicar o programa dos independentistas,então o Governo será legítimo”.



Um eventual Governo independentista sufragado nas eleições terá assim pela frente uma “tarefa ainda mais titânica” e “enfrentar uma situação de emergência” para repor as bases de tudo “o que nos destruíram”. Dia 22 de dezembro “iremos encontrar-nos perante um Estado espanhol que nos quer aniquilar como país, a nossa língua, a nossa cultura, que nos quer arruinar economicamente e desprestigiar a nossa nação”.



Para Carles Puigdemont a união é essencial “antes de dia 21 de dezembro, já que, ante esta emergência nacional, é urgente formar um núcleo democrático, com um projeto que desmascare ou bloqueie o 155, porque se não, não poderemos avançar”.



“Se estivermos unidos, detemos a repressão espanhola. Não temos outra alternativa”, defendeu. “Agora é o momento de fazer o que muita gente pede. É a minha opinião pessoal”, acrescentou.



“Pretendemos uma lista nacional, com todo o Governo, com o PDecat, o CUP, o ERC, com todos os que estão a favor da democracia e da liberdade ante esta regressão tão animal do Estado espanhol”, apelou.



Esta é uma opção que parece complicada. Esta terça-feira termina o prazo para apresentar as coligações às eleições de 21 de dezembro e o ERC coloca cada vez mais condições para incluir uma aliança, já que prefere ter as mãos livres para negociar uma eventual aliança pós eleitoral.

Humilhação de Espanha

Puigdemont tem desafiado o Governo espanhol a respeitar os resultados das eleições de dezembro. Um desafio que estende à Europa.



“Quando é tão indolente” com Espanha, “esta Europa terá de perguntar ao Estado espanhol se irá respeitar esta decisão, caso vença o bloco independentista”.



Aliás e a seu tempo “a internacionalização” do problema catalão “ajuda os seus companheiros encarcerados”. Puigdemont confia que Espanha acabará “humilhada”, insinuando que poderá levar o Governo de Mariano Rajoy ao Tribunal de Estrasburgo.“Temos direito a debater a constitucionalidade perante os tribunais. De que têm medo? O Estado espanhol só fala da constitucionalidade quando lhe convém. A aplicação do 155 é ilegal”.



“Não estou destituído por uma lei, uma moção de censura ou de confiança. Cessei funções por um golpe ilegal do Estado espanhol”, acrescentou.



A “Europa não pode ter presos políticos, não pode ter um governo legítimo na prisão ou no exílio”, argumentou ainda, mostrando-se confiante que Madrid acabará “humilhada” nos foros internacionais.



Puigdemont deixa ainda avisos aos líderes europeus que têm apoiado quase unanimemente o executivo espanhol, ao mesmo tempo que tenta envolver na sua luta outros movimentos sociais e políticos europeus.



"Acreditamos que todos os caminhos de acordo são possíveis, mas estamos perante um Estado autoritário e uma parte da EU apoia os seus abusos", afirmou. "Isso é muito preocupante para o futuro da Europa, porque se desligou dos cidadãos e as pessoas acabarão por não a seguir. Estão a enfrentar agora as suas próprias opiniões públicas, Espanha colocou-se fora do Estado de Direito e da União Europeia".

Europa volta as costas

O envolvimento das instâncias europeias na questão catalã é um objetivo de legitimação procurado pelos independentistas e ao qual estas procuram fugir por todos os meios. A Comissão Europeia e o Governo belga querem distância do problema.O líder catalão foi proibido de usar os locais associados ao governo da União Europeia para fazer declarações ou dar conferências de imprensa. Já na semana passada vira recusado o uso de uma sala num edifício federal belga para uma conferência de imprensa.



Esta terça-feira, e numa situação inédita, o Parlamento Europeu proibiu formalmente a entrada nas instalações dos cinco líderes catalães, exceto se tiverem com eles uma autorização expressa dos tribunais, assinada por um juiz.



Fontes da instituição explicam que Puigdemont e os seus companheiros estão obrigados a apresentar-se às autoridades policiais sempre que solicitados e a proibição de entrada no Parlamento Europeu visa evitar que aqui procurem refúgio, já que a polícia não pode entrar nas instalações.



A resistência das instâncias europeias ao envolvimento na questão catalã chega à recusa de dar voz aos independentistas sejam quais forem os meios que estes invocarem. Por exemplo, Bruxelas aguarda esta terça-feira a visita de 200 alcaides catalães defensores da soberania.



Vão “para explicar em primeira mão a situação” que se vive na Catalunha após a prisão da uma parte do Governo destituído no quadro da investigação iniciada pela Audiencia Nacional e a aplicação do artigo 155.



O Ciudadanos, espanhol, garante que já evitou que o ato tenha lugar no Parlamento Europeu.