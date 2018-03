Puigdemont preso diz confiar na justiça e recusa "render-se"

Inês Geraldo - RTP27 Mar, 2018, 21:05 / atualizado em 27 Mar, 2018, 21:07 | Mundo

À saída da prisão de Neumunster, uma localidade alemã, Jaume Alonso-Cuevillas garantiu que Carles Puigdemont está bem, “firme, com coragem, decisão e determinação”.

Carles Puigdemont foi detido no domingo em Schuby, uma pequena cidade a 30 quilómetros da fronteira alemã com a Dinamarca.



De acordo com o advogado, Puigdemont está consciente de que a luta que o espera é longa, mas que tem esperança de ter êxito no futuro e que fez um “chamamento à unidade de todo o independentismo”.



Alonso-Cuevillas enfatizou, em conferência de imprensa junto à prisão, a ideia de que o antigo presidente da Generalitat tem mostrado força para não desfalecer e continuar a tentar a independência da Catalunha.



Aproveitando a presença da comunicação social, o advogado de Puigdemont endereçou o agradecimento do mesmo a todas as pessoas que se dirigiram a Neumunster para apoiar a causa do independentismo e aos que têm escrito cartas.



Nas redes sociais, a equipa de Carles Puigdemont deixou uma mensagem de esperança para os que esperam a independência da Catalunha. É pedido que haja unidade da soberania. “Não vou render-me, apesar de todas as adversidades, não vou deixar cair a defesa dos meus ideais”.



Depois da prisão no domingo, um juiz alemão decidiu manter Carles Puigdemont sob a custódia das autoridades alemãs, enquanto o processo de extradição para Espanha continua a ser apreciado.



“Puigdemont considera que é um preso político e está disposto a aguentar. Confiamos na justiça alemã”.

“Ignorar a lei é atentar contra a UE”

O porta-voz do Governo espanhol, Iñigo Méndez de Vigo, relembrou por sua vez que o pedido de extradição de presos políticos faz com que a situação na Catalunha não seja meramente espanhola, já que ignorar a lei é um ataque a qualquer estado membro da União Europeia.



Estas palavras foram proferidas logo depois de se saber que um tribunal alemão decidiu manter Puigdemont preso até que o processo de extradição para Espanha seja analisado.



Para explicar a decisão de querer julgar os responsáveis pela tentativa de implementar a independência na Catalunha, Méndez de Vigo disse que estes políticos não estão presos pelos seus ideias mas sim pelas suas ações.



O Governo central espanhol acredita que Puigdemont vai regressar a Espanha porque “a Alemanha castiga o equivalente” ao delito de rebelião com uma pena de dez anos, que com agravantes pode redundar em pena perpétua.