Puigdemont vai candidatar-se à presidência do governo da Catalunha

O partido do independentista Juntos pela Catalunha foi o segundo mais votado nas eleições de domingo, que os socialistas venceram. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Puigdemont dizia, no entanto, acreditar ter condições para governar a região.







Nesta conferência de imprensa no sul de França, a poucos quilómetros da fronteira com Espanha, o independentista catalão considerou prematuro falar sobre o impacto das eleições na estabilidade do Governo de Pedro Sánchez.







Ainda assim, Carles Puigdemont não excluiu a possibilidade de retirar o apoio ao presidente do Executivo em alguns cenários, tal como já tinha apontado durante a campanha eleitoral.







O político independentista protagonizou a declaração unilateral de independência da Catalunha em 2017 e, nos últimos sete anos, viveu fora de Espanha para escapar à justiça. Espera agora regressar à Catalunha, depois de entrar em vigor a lei de amnistia que negociou com o Partido Socialista espanhol (PSOE) e que está prestes a ser aprovada pelo Parlamento.