Puigdemont vai pedir autorização para estar presente na cerimónia de investidura

A informação foi avançada este domingo na rádio Catalunya por Josep Rull, deputado do partido de Puigdemont, o Juntos pela Catalunha.



O Tribunal Constitucional decidiu por unanimidade que Puigdemont não pode ser investido presidente do Governo autónomo à distância, a partir de Bruxelas onde está exilado. Mas, se regressar à Catalunha, será preso por causa das acusações de traição sedição e desvio de fundos para a causa independentista.



A alternativa é pedir ao juiz que o deixe participar na sessão e é isso que vai acontecer.



Já depois do anúncio feito pelo deputado Josep Rull, outra deputada do Juntos pela Catalunha, Gemma Geis, deu uma conferência de imprensa em que disse que Puigdemont pedirá a autorização judicial, mas não disse como o vai fazer.



Sendo que não o pode fazer por escrito, o juiz Pablo Llarena já fez saber que esse pedido terá de ser feito pessoalmente.