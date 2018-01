Puigdemont viajou para a Dinamarca ignorando risco de prisão

RTP22 Jan, 2018, 10:47 / atualizado em 22 Jan, 2018, 11:07 | Mundo

O Ministério Público espanhol pediu ao Supremo para reativar o mandado de captura europeu contra o antigo presidente catalão. A Procuradoria-Geral de Espanha invocou o artigo que determina que "quando é conhecido o paradeiro de um cidadão procurado, a autoridade judicial espanhola pode comunicar diretamente à autoridade judicial competente a execução da ordem europeia de detenção e entrega".



Fontes da Procuradoria-Geral espanhola, citadas por El País e La Vanguardia, referem que a medida foi pedida apenas para a Dinamarca, onde o antigo presidente catalão chegou esta madrugada. À chegada ao aeroporto, Carles Puidgemont não quis fazer declarações, mas recorreu à rede social Twitter para anunciar a chegada.





Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 22 de janeiro de 2018

Torrent propôs Puigdemont como candidato único

.@rogertorrent: "He consultat els grups parlamentaris i certifico que l’únic candidat proposat ha estat el senyor Carles Puigdemont i el proposaré com a candidat a la presidència de la Generalitat" #Parlament pic.twitter.com/iqr0ysaziI — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 22 de janeiro de 2018

Carles Puigdemont, que se encontra em Bruxelas desde o final de 2017, viajou para a Dinamarca num voo que aterrou em Copenhaga às 8h20 (7h20 em Lisboa).Trata-se da primeira vez que o ex-presidente da região autónoma da Catalunha se desloca a um outro país desde que se encontra na Bélgica para onde fugiu no final de 2017.A Procuradoria espanhola já tinha avisado que se Puigdemont saísse de Bruxelas, iria avançar com uma ordem internacional imediata de detenção.A porta-voz do grupo parlamentar do “Juntos Pela Catalunha” também já tinha confirmado no final da semana passada que a viagem de Puigdemont à Dinamarca estava prevista para esta segunda-feira, dia em que o antigo presidente da Catalunha vai participar num debate na Universidade de Copenhaga sob o tema: “A Catalunha e a Europa na encruzilhada da democracia?”.O diário espanholavança também que está previsto que Puigdemont se encontre com vários deputados dinamarqueses no Parlamento. O anúncio desse encontro foi feito por um dos promotores da reunião, Magni Arge, que é membro de uma formação independentista do território autónomo das Ilhas Faroé.Contudo, os membros das três forças dinamarquesas que fazem parte da coligação governamental que lidera o país já disseram que não estarão presentes na reunião para não se envolverem no assunto ou dar a impressão errada de que simpatizam com os separatistas catalães.Juan Ignacio Zoido, o ministro espanhol da Administração Interna, também já avisou que Carles Puigdemont "fugiu da justiça espanhola" e que, por isso, "não terá imunidade".Entretanto, o novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs Carles Puigdemont como único candidato à presidência do Governo da Catalunha.Roger Torrent anunciou também que enviou uma carta a Mariano Rajoy para "sentar-se e dialogar sobre a situação que o Parlamento da Catalunha está a enfrentar, e onde alguns deputados vêem os seus direitos políticos de representação violados".