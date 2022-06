Pussy Riot incentivam europeus a lutar contra Putin

Foto: Reuters - Pussy Riot em concerto em Berlim

As Pussy Riot incentivam cada um dos europeus para a luta contra Vladimir Putin. O grupo de artistas de protesto, composto por mulheres russas, vai atuar em Portugal na próxima semana. A jornalista da Antena 1, Raquel Morão Lopes, falou com um dos elementos do grupo - Masha Alekhina - que apela ao ativismo dos europeus. Defende um embargo total ao petróleo russo e chama "criminoso de guerra" a Putin.