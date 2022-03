Putin acusa Kiev de estar a empatar as negociações de paz

O presidente da Rússia acusou a Ucrânia de empatar as negociações de paz colocando exigências irrealistas. O negociador nomeado pelo Kremlin disse que o ponto relativo à desmilitarização da Ucrânia está bastante avançado, enquanto os ucranianos revelaram que as conversações se encontram numa fase muito difícil. Numa rara aparição pública Vladimir Putin afirmou que a invasão russa se destina a parar um genocídio na região do Donbass.