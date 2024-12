Vladimir Putin acusa a NATO de provocar a Rússia a cruzar as "linhas vermelhas", o que leva ao intensificar da guerra na Ucrânia e com isso pretende justificar o fornecimento de armas e o envio de dinheiro para Kiev.

No encontro anual com altas patentes militares, o Presidente russo referiu-se à situação como uma estratégia para infligir uma derrota a Moscovo.