Putin acusa ucranianos de usar táticas "fascistas" sacrificando civis

"Queremos proteger as populações civis" garantiu. Os "nossos soldados estão a defender o nosso país" contra "os nenonazis" da Ucrânia, "incluindo contra armas nucleares".



Vladimir Putin prometeu ainda compensação monetária às famílias dos soldados caídos nas operações, acrescentando que as operações militares russas "estão a prosseguir de acordo com os planos".