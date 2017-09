Putin adverte: Situação na Coreia do Norte "está à beira de um conflito em larga escala

Sandra Salvado - RTP 01 Set, 2017, 11:42 / atualizado em 01 Set, 2017, 12:06 | Mundo

"É essencial resolver os problemas da região através do diálogo direto, envolvendo todos os lados sem avançar com quaisquer condições”, escreveu Putin num artigo publicado no sítio da internet do Kremlin, antes da sua viagem para a nona cimeira dos BRICS.



Um evento que reúne os líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e decorre entre 3 e 5 de setembro, na cidade de Xiamen, na China.







O Presidente russo disse que o problema deve ser resolvido através do diálogo "direto de todas as partes envolvidas sem quaisquer condições prévias. Provocações, pressão e retórica bélica e ofensiva não levam a lado nenhum".

O perigo na Península coreana aumentou e a região está à beira de um conflito militar em larga escala, referiu Putin. "Eu tenho que dizer algumas palavras sobre a situação na Península coreana, onde as tensões cresceram recentemente (…) A Rússia acredita que a política de pressão sob Pyongyang para interromper o seu programa de mísseis nucleares é um erro”.A situação na Coreia do Norte aumentou nos últimos meses devido aos lançamentos de mísseis de Pyongyang e aos testes nucleares, todos conduzidos em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.No dia 5 de agosto, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma Resolução que aperta as sanções contra a Coreia do Norte em resposta aos testes realizados no final de julho.Já em meados de agosto, os testes causaram uma dura reação do presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaçou desencadear "fogo e fúria" contra a Coreia do Norte se o país colocasse os Estados Unidos em risco.Após a declaração de Trump, a imprensa norte-coreana informou que o líder do país estava a considerar um ataque de mísseis a uma base militar dos EUA, localizada na ilha de Guam.O teste mais recente foi realizado na terça-feira, quando a Coreia do Norte lançou um míssil, que voou sobre o Japão antes de cair no Oceano Pacífico, a 1.180 quilómetros a leste da ilha de Hokkaido.Em junho, a Rússia e a China já tinham apresentado um mapa para a solução da crise norte-coreana, o chamado plano de congelamento duplo, que prevê o fim simultâneo da atividade nuclear da Coreia do Norte e dos exercícios militares norte-americanos e sul-coreanos. A iniciativa foi apoiada pela Alemanha, mas foi rejeitada pelos Estados Unidos. A Coreia do Norte não respondeu à proposta.Na segunda-feira, Pyongyang, que vê jogos de guerra conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul como preparativos para a invasão, elevou as apostas em sua posição paralela com os Estados Unidos e seus aliados disparando um míssil de alcance intermediário sobre o Japão.