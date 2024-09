Keir Starmer garante que a utilização de mísseis ocidentais de longo alcance pela Ucrânia não foi tema de conversa. Os dois líderes expressaram preocupação sobre o facto do Irão e a Coreia do Norte fornecerem armas letais à Rússia.



Nas declarações iniciais deste encontro houve palavras sobre a Ucrânia e sobre a guerra no médio oriente, mas quanto à ameaça de Putin, Joe Biden apenas disse que não dedica muito tempo a pensar no líder russo.