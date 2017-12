Putin anuncia candidatura às eleições presidenciais de 2018

RTP06 Dez, 2017, 15:51 / atualizado em 06 Dez, 2017, 16:29 | Mundo

Ao fim de quase duas décadas a liderar o Kremlin, Vladimir Putin volta a candidatar-se às eleições presidenciais para um mandato de seis anos até 2024.



“Anuncio a minha candidatura ao cargo de presidente da Rússia”, afirmou esta quarta-feira numa declaração transmitida na televisão estatal, citada pela agência France-Presse.



O atual Presidente russo ocupa desde 1999 as principais posições de poder no Kremlin. Começou por assumir a função de primeiro-ministro, entre 1999 até 2000, para nesse mesmo ano chegar pela primeira vez à presidência da Rússia. Foi reeleito para um segundo mandato em 2004 até 2008.



Abandonou a presidência para se tornar primeiro-ministro entre 2008 e 2012. Voltaria a ocupar o cargo de Presidente nesse mesmo ano.



"A Rússia vai continuar a avançar. Ninguém jamais o impedirá", declarou o Presidente russo após um encontro com trabalhadores numa fábrica em Nizhny Novgorod.



O anúncio de Vladimir Putin veio colocar um ponto final a várias semanas de suspense acerca da sua candidatura, quando faltam menos de quatro meses para as eleições presidenciais na Rússia.



Horas antes da declaração oficial, o Presidente russo tinha declarado de forma enigmática que anunciaria “muito em breve” uma decisão sobre a sua candidatura.



Questionado durante um fórum voluntário em Moscovo se continuaria a acompanhar a Rússia depois de 2018, Putin respondeu apenas: “Eu estou sempre convosco”.



(em atualização)