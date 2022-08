Putin assina decreto para aumentar a dimensão das Forças Armadas russas

Numa altura em que a guerra na Ucrânia entra no sétimo mês, o presidente russo ordenou o aumento das Forças Armadas russas de 1,9 milhões para 2,04 milhões incluindo os trabalhadores civis e um total de 1,15 milhões militares.



A ordem marca um aumento notável da dimensão das Forças Armadas desde a última vez que a Rússia as expandiu, em 2017. Na altura, Putin fixou o número de militares efetivos em 1,01 milhões – uma medida inédita em quase uma década –, passando as Forças Armadas a contar com um total de 1,9 milhões de elementos, incluindo não-combatentes.



O decreto entrará em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, mas não especifica como será feito o processo de reforço dos quadros das Forças Armadas, isto é, se irá basear-se num aumento de recrutas, de militares voluntários ou numa combinação de ambos.



O Kremlin tem reiterado que apenas soldados voluntários contratados estão a participar no que apelida de “operação militar especial” na Ucrânia, rejeitando assim as alegações de uma mobilização de forças de guerra.



O decreto parece espelhar a pressão por parte de Moscovo em reforçar as suas tropas, que têm sofrido perdas pesadas nos últimos meses.



A Rússia não tem divulgado publicamente as baixas que tem sofrido na guerra na Ucrânia. Os números divulgados pelo Kremlin no início da invasão apontavam para 1.351 soldados mortos, mas as estimativas ocidentais afirmam que o número real pode ser pelo menos dez vezes superior. Kiev, por sua vez, diz ter matado ou ferido 45 mil soldados russos desde o início da ofensiva, a 24 de fevereiro.



Pavel Luzin, um especialista militar russo, disse ao jornal The Guardian que Moscovo terá dificuldades em aumentar o número de soldados, afirmando que “este decreto é contrário à realidade objetiva no terreno”.



Face à escassez de militares, os ‘media’ russos e várias organizações não-governamentais (ONG) afirmam que o Kremlin tentou aumentar o número de tropas envolvidas na ação militar na Ucrânia atraindo mais voluntários, contratando mercenários e oferecendo amnistia a alguns prisioneiros em troca da participação na missão militar.



Várias regiões da Rússia também têm formando batalhões de voluntários, oferecendo contratos lucrativos de curto prazo para homens com idades entre 18 e 60 anos.



c/agências