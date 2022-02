Putin chega a Pequim para abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A visita do líder russo surge no meio de um crescente apoio chinês a Moscovo na sua disputa com a Ucrânia.

A presença de Putin torna-o o convidado de maior destaque no evento após a decisão dos EUA, Grã-Bretanha e outros de não enviar funcionários em protesto contra as violações dos direitos humanos da China e o tratamento dado a Uyghurs e a outras minorias muçulmanas.

A chegada de Putin de Moscovo no início da tarde de hoje na na China foi confirmada pela agência noticiosa estatal russa RIA. Os dois líderes deverão realizar conversações e depois almoçar juntos num almoço privado.

As conversações marcam a sua primeira reunião presencial bilateral desde 2019 e chegam numa altura em que a China e a Rússia alinham cada vez mais as suas políticas externas de forma bilateral e em organismos mundiais como as Nações Unidas, em oposição ao bloco liderado pelos Estados Unidos.

Espera-se que as conversações entre os dois se concentrem na coordenação das políticas externas dos seus países, tendo Putin escrito num artigo publicado quinta-feira pela agência noticiosa chinesa Xinhua que Moscovo e Pequim desempenham um "importante papel estabilizador" nos assuntos globais e ajudam a tornar os assuntos internacionais "mais equitativos e inclusivos".

O Presidente russo criticou "as tentativas de alguns países de politizar o desporto em benefício das suas ambições", uma referência aparente a um boicote diplomático liderado pelos EUA, que não afeta a participação dos atletas nos Jogos.