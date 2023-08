Putin condecora viúvas de militares mortos em combate

"Quero dirigir-me às famílias de todos os nossos camaradas que não virão pessoalmente receber as suas condecorações. Quero que todos os meus colegas em todo o país me escutem a partir desta sala do Kremlin: estas são as nossas famílias e os seus filhos são os nossos filhos. Temos de nos comportar com eles em conformidade", afirmou.

"Não porque alguém tenha escrito ou ordenado que isso aconteça, vem do coração", acrescentou o líder russo.

Putin entregou as condecorações às viúvas dos comandantes de um grupo de assalto e de uma brigada motorizada, que compareceram no Kremlin acompanhadas pelos seus filhos.

Após a entrega das medalhas, o Presidente russo apertou a mão às duas mulheres, que compareceram vestidas de negro, antes de trocarem várias palavras.

A Rússia revelou em setembro de 2022 que o número total de baixas na sequência da invasão militar da Ucrânia, em fevereiro desse ano, ascendia a 5.937, mas desde então não divulgou mais informações.

Segundo os Estados Unidos, as forças russas sofreram desde dezembro passado 100.000 baixas, onde se incluem 20.000 mortos, números que divergem face a outros estudos.

O portal independente Mediazona, que elabora uma lista com baixas russas confirmadas junto da BBC, eleva a 28.652 o número de soldados russos mortos no conflito desde fevereiro de 2022.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.