Putin contraria Trump: "Não existe nada de criminoso" nos negócios da família Biden

“Sim, ele [Hunter Biden] tinha pelo menos uma empresa, que praticamente liderava, e ao que parece fazia bastante dinheiro. Não vejo nada de criminoso nisto, pelo menos que saibamos não existe nada de criminoso”, afirmou Putin em entrevista a uma estação televisiva russa, no domingo.



“Na Ucrânia teve ou ainda tem um negócio, não sei. Isso não nos diz respeito [à Rússia]. Diz respeito aos americanos e aos ucranianos”, salientou.



O presidente russo respondia a acusações feitas por Donald Trump durante os debates presidenciais com Joe Biden sobre alegada falta de ética nos negócios do rival e do seu filho Hunter na Ucrânia.



O candidato democrata já negou por várias vezes essas acusações, proferidas por Trump ao longo de vários meses, garantindo que são falsas e não têm sequer fundamento.



Na entrevista de domingo, Putin reagiu ainda aos comentários de Trump sobre os laços do presidente russo com o antigo presidente de câmara de Moscovo e sobre um alegado pagamento feito a Hunter Biden pela viúva desse autarca.



O atual inquilino do Kremlin disse desconhecer a existência de qualquer relação empresarial entre Hunter e essa mulher. Também Joe Biden tinha já vindo a público desmentir esta acusação sobre o filho.



A mudança de tom no discurso de Vladimir Putin em relação a Donald Trump, que sempre tem defendido e elogiado por querer fortalecer os laços entre Estados Unidos e Rússia, chega a apenas uma semana das eleições presidenciais norte-americanas, o que poderá significar falta de confiança na vitória de Trump, numa altura em que as sondagens dão vantagem a Biden.



O líder russo garantiu mesmo que a Rússia irá trabalhar com qualquer presidente dos Estados Unidos, apesar de criticar aquela que considera ser uma “forte retórica anti-russa” por parte de Joe Biden.



Agências de inteligência norte-americana concluíram que a Rússia tentou interferir nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA a favor de Donald Trump, uma acusação que Moscovo sempre negou.