Putin dá ordem de expulsão a 755 diplomatas norte-americanos

RTP 30 Jul, 2017, 20:07 / atualizado em 30 Jul, 2017, 21:32 | Mundo

Depois dos avisos, a retaliação às novas sanções. Vladimir Putin anunciou este domingo, em declarações à televisão russa, a expulsão de 755 diplomatas e responsáveis norte-americanos, que deverão abandonar o país até 1 de setembro.



"Mais de 1000 trabalhadores, diplomatas e equipas de apoio, continuam a trabalhar na Rússia, 755 terão de parar as suas atividades na Federação Russa", anunciou.



A revelação foi feita este domingo e surge dois dias depois da nota do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, onde se exigia a Washington para que reduzisse o corpo diplomático presente na Rússia. O gabinete responsável pela diplomacia russa referia ainda que iria apreender duas propriedades dos Estados Unidos em território russo, até agora ao dispor dos responsáveis norte-americanos.



Na semana passada, o Senado e a Câmara dos Representantes norte-americanos aprovaram projetos para a aplicação de novas sanções a Moscovo, na sequência da interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, asseverada pelos serviços de informações norte-americanos, mas também da anexação da Crimeia pela Rússia, em março de 2014.



O projeto de lei aprovado pelas duas câmaras do Congresso norte-americano abre caminho à aplicação de sanções a Moscovo e deixa o Presidente norte-americano sem margem de manobra para as deter, caso venha a ser essa a sua solução para o diferendo.



Do mesmo modo, este projeto de lei permite o avanço de sanções impostas pela administração Obama durante o último mês de mandato, altura em que o antigo Presidente norte-americano ordenou a expulsão de 35 diplomatas russos. Já então era alegada essa ingerência russa nas presidenciais, bem como a questão da Crimeia.



"Esperámos por muito tempo que as coisas pudessem melhorar. Tínhamos uma enorme esperança que a situação pudesse melhorar, mas a julgar pela situação isso não deverá acontecer em breve", lamentou o Presidente russo em declarações aos media nacionais.

"Esferas de cooperação"

À ordem de expulsão poderão ainda somar-se novas medidas de retaliação. "Decidi que esta era a altura de mostrarmos que não deixaremos de responder. Quanto a outras medidas a tomar, poucas ou muitas, trata-se de um assunto bastante sensível do ponto de vista diplomático", referiu Putin.



"Os norte-americanos deram um passo, é importante salientar, surgiu do nada, no sentido de deteriorar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos. (...) Inclui restrições ilegais, tentativas de influência sobre outros Estados, incluindo aliados da Rússia", notou o Presidente russo.



No entanto, e apesar das políticas "anti-Rússia", Vladimir Putin salientou que há várias "esferas de cooperação importantes" em que os dois países devem continuar a apostar, nomeadamente na luta contra o terrorismo, o controlo das armas nucleares ou projetos de exploração espacial.



Ao nível económico, Putin desvalorizou no entanto as relações entre os dois países, destacando que, no que diz respeito à economica e trocas comerciais, Moscovo dá prioridade à China, União Europeia e a outros países que não os Estados Unidos.



"Temos uma cooperação multifacetada, em várias áreas. (...) Podíamos terminar essa cooperação a vários níveis, o que seria complicado para os Estados Unidos. Mas julgo que não o devemos fazer. Seria prejudicial para as relações internacionais. Espero que as coisas não cheguem a esse ponto", reiterou o Presidente russo.