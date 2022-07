Putin desafio Ocidente a derrotar Rússia no Campo de Batalha

O Presidente russo desafia o Ocidente a tentar derrotar a Rússia no campo de batalha. Num discurso dirigido aos líderes parlamentares, Vladimir Putin responsabilizou também os Estados Unidos e a União Europeia pela crise alimentar que se vive no mundo, numa altura em que grande parte dos cereais que saem da Ucrânia estão bloqueados nos portos do Mar Negro.