Putin designa conflito na Ucrânia de "guerra" pela primeira vez

Владимир Путин назвал войну войной: «Наша цель - закончить эту войну». Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии pic.twitter.com/dEmNSyNwyQ — Никита Юферев (@NikitaYuferev) December 22, 2022

“O nosso objetivo não é virar o volante do conflito militar, mas, pelo contrário, acabar com esta guerra. (…) Vamos continuar a lutar para isso”, afirmou o líder russo na quinta-feira, numa declaração aos jornalistas a partir de Moscovo depois de ter participado numa reunião do Conselho de Estado sobre política para a juventude.A expressão usada por Vladimir Putin não passou despercebida,Em março último, o presidente russo aprovou novas leis de censura. Desde então, a divulgação de informações falsas sobre o conflito pode ser considerado crime, com uma pena até 15 anos de prisão para quem for condenado.A 24 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin anunciou o início de uma “operação militar especial”, em referência à invasão russa da Ucrânia.Nikita Yuferev, ex-responsável municipal de São Petersburgo que fugiu da Rússia devido à sua oposição contra a guerra na Ucrânia,"Não houve decreto para encerrar a operação militar especial, nenhuma guerra foi declarada”, escreveu Yuferev no Twitter. “Vários milhares de pessoas já foram condenadas por tais palavras sobre a guerra.”Em declarações à CNN, um responsável norte-americano considerou que o comentário de Putin não terá sido intencional e que foi possivelmente um lapso.