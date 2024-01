Putin diz que derrota de Trump nas presidenciais dos EUA em 2020 foi "falsificada"

"Tudo pode ser falsificado. Tal como nos EUA falsificaram as últimas eleições. Através do voto pelo correio", disse Putin durante uma reunião com autarcas russos, repetindo uma alegação mantida até hoje por Trump, ex-Presidente republicano que perdeu essas eleições atribuindo a sua derrota a um esquema fraudulento.

Putin alegou que, nessa eleição de 2020, houve votos comprados por 10 dólares (cerca de nove euros), "sem qualquer supervisão dos observadores".

Ao contrário de Biden, Trump manteve enquanto presidente e após a derrota de 2020 uma atitude contemporizadora com o Kremlin, e recentemente citou mesmo Putin num discurso de campanha.

O Kremlin foi acusado em 2016 de interferência nas eleições presidenciais em que Donald Trump foi eleito, algo que Putin sempre negou categoricamente.

"Os Estados Unidos são uma república das bananas? Os Estados Unidos são uma grande potência, como pode a Rússia influenciar a eleição do povo americano?", perguntou nessa altura Putin.

O ex-Presidente Trump volta este ano a concorrer às eleições primárias que escolherão o candidato republicano às presidenciais norte-americanas de 05 de novembro, sendo para já o concorrente melhor colocado nas sondagens.