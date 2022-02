Putin e Biden disponíveis para reunião sobre segurança na Europa

Um comunicado da presidência francesa adianta que, em sucessivas conversas telefónica com os dois líderes, Emmanuel Macron propôs a realização de uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa: num primeiro momento, entre Vladimir Putin e Joe Biden "e depois com todas as partes envolvidas".De acordo com o Eliseu, os presidente russo e norte-americano aceitaram o encontro, que, todavia, "".

Macron dedicou o fim de semana a nova ronda de esforços diplomáticos com vista a atenuar a tensão no leste da Ucrânia.



O presidente francês falou por duas ocasiões com Putin e outras duas com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, para além de ter conversado com Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Macron conversou com Putin durante duas horas e 45 minutos, segundo precisou o Eliseu. A prioridade de França, assinalou o gabinete de Emmanuel Macron, é repor o cessar-fogo no leste da Ucrânia, teatro de um crónico conflito entre forças regulares ucranianas e separatistas pró-Rússia.