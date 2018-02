Putin e Erdogan acertam cimeira Rússia-Turquia-Irão em Istambul sobre a Síria

Lusa08 Fev, 2018, 08:41 / atualizado em 08 Fev, 2018, 08:48 | Mundo

Nesta conversa telefónica, "foi decidido realizar a segunda cimeira (depois da de Sochi, em novembro) entre a Turquia, a Rússia e o Irão, em Istambul", disseram as mesmas fontes.

Um alto funcionário turco disse que a data da reunião será fixada em breve.

Entretanto, mais de 100 membros de forças leais ao regime sírio do presidente Bashar al-Assad foram mortos em ataques de "legítima defesa" pela coligação liderada pelos Estados Unidos, segundo uma autoridade militar norte-americana.

"Estimamos que mais de 100 elementos das forças do regime pró-Sírio tenham sido mortos num confronto com as Forças Democráticas da Síria (apoiada por Washington) e as forças da coligação", afirmou a fonte.