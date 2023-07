Putin e Lukashenko rezam por soldados russos mortos na guerra

Num dos templos da ilha de Valaam que visitaram, os monges rezam diariamente pelos soldados russos mortos nos diversos conflitos onde a Rússia se envolveu, indicou a agência noticiosa Interfax.

O Ministério da Defesa russo não divulga os números oficiais de mortos nas suas fileiras desde que foram indicados 5.937 mortos em setembro de 2022, apesar de fontes independentes incluindo o portal Meduza, calcularem que até 47.000 soldados russos foram mortos em ações de combate na Ucrânia.

OS dois dirigentes deslocaram-se ao mosteiro da Transfiguração do Salvador, onde acenderam velas e se recolheram junto do túmulo dos fundadores, os santos Sergui e Guerman.

Putin e Lukashenko, que tinham visitado este local junto ao lago Lagoda em 2019, trocaram impressões com os líderes da congregação, que acolhe 155 monges. Saudaram ainda os fiéis que se deslocam a Valaam, local de peregrinação para muitos crentes ortodoxos.

Ambos crentes confessos, Putin e Lukashenko prosseguiram esta manhã em São Petersburgo as conversações iniciadas no domingo.

A situação dos paramilitares do grupo Wagner, que se instalaram na Bielorrússia após a fracassada rebelião armada de finais de junho foi um dos temas em debate.

No domingo, Lukashenko manifestou a sua preocupação pelo facto de os paramilitares grupos terem sugerido avançar até Varsóvia devido ao continuo apoio da Polónia ao Exército ucraniano.

"Não devia dizê-lo, mas direi. Os `wagneritas` começaram a inquietar-nos. `Queremos ir ao ocidente, dê-os autorização`. E perguntei-lhes para que queriam ir em direção a ocidente. `Para fazer uma excursão a Varsóvia e a Rzeszow [cidade no sudeste polaco]`", disse Lukashenko no início da reunião no Palácio de Constantino em São Petersburgo.

Esta semana, as Forças Armadas bielorrussas informaram sobre treinos conjuntos com os paramilitares do Wagner junto à fronteira com a Polónia, que anunciou de mediato o envio de unidades militares para a zona.

No total, e segundo o grupo de investigação bielorrusso Gayun, encontram-se no país cerca de 3.500 paramilitares do Wagner, com esta formação a admitir que em breve vão ascender a 10.000 efetivos.

A Wagner possui atualmente 25.000 homens "vivos e sãos", para além dos feridos que estão a recuperar, mas não existem indicações que estejam a planear uma eventual ofensiva contra a Ucrânia ou a Polónia.

A ofensiva militar russa em curso no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.