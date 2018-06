Putin e Trump. Cimeira em julho

RTP28 Jun, 2018, 09:10 / atualizado em 28 Jun, 2018, 09:21 | Mundo

O conselheiro do Kremlin para as relações internacionais, Yuri Ushakov, confirmou, logo após uma reunião de Vladimir Putin com o conselheiro para a Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, que os dois países tinham chegado a acordo sobre o encontro entre o líder russo e o Presidente dos EUA.





Uma cimeira que deverá acontecer em julho, num país ainda não revelado. A data e o local deverão ainda ser revelados durante o dia de hoje.





De costas voltadas há algum tempo, o encontro entre Putin e Trump é visto com desconfiança por vários aliados dos EUA mas também no próprio país, tendo em conta as alegadas interferências russas no processo eleitoral.





A cimeira deverá também criar desconforto em alguns dos mais fortes aliados norte-americanos, como o Reino Unido, cuja política tem sido de isolamento de Putin desde o alegado envolvimento russo no envenenamento de um ex-espião em território britânico.





Mas também no seio da NATO, onde já se questiona o empenho de Trump na aliança.





"É possível que uma cimeira EUA-Rússia seja construtiva, mas receio que após a recente performance no G7, no Canadá, o presidente Trump entre novamente em confronto com os nossos aliados na cimeira da NATO, só para depois ter um momento fotográfico com Putin", disse à Reuters o senador Democrata Chris Coons.