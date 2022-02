Putin em Pequim discute gás natural e mão dos EUA na Europa e na Ásia

Putin, que está em Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, acrescentou que o negócio do petróleo russo tem “novas soluções” no fornecimento de hidrocarbonetos à China. A Rússia envia o gás natural para a China através do gasoduto Power of Siberia. Uma rede que é independente da que envia o gás para a Europa, onde os preços atingiram níveis recorde, o que provocou uma das várias tensões entre o Ocidente e Moscovo.



“Os nossos petroleiros preparam novas soluções muito boas no fornecimento de hidrocarbonetos para a República Popular da China. Foi dado um passo à frente na indústria do gás, um novo fornecimento de 10 mil milhões de metros cúbicos anuais para a China do extremo oriente da Rússia”, afirmou Putin.O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que o encontro com Putin serviu para injetar “mais vitalidade” nas relações entre os dois países.

Devido à pandemia da covid-19, Xi Jinping não se reunia presencialmente com um líder estrangeiro há quase dois anos.

Numa declaração conjunta, os dois países afirmam-se “contrários a qualquer alargamento da NATO” e denunciam a “influência negativa da estratégia (para o) Indo-Pacífico dos EUA sobre a paz e a estabilidade na região”.A China e a Rússia manifestam-se ainda preocupados com a aliança militar dos EUA com o Reino Unido e a Austrália (conhecida por AUKUS), estabelecida em 2020.Putin saudou o que disse ser "exemplo de relacionamento digno em que cada um ajuda o outro a desenvolver-se.Segundo Moscovo, Vladimir Putin e Xi Jinping preparam, durante esta visita do chefe de Estado russo a Pequim, uma declaração sobre uma "visão comum" em termos de segurança internacional, numa altura em que a Rússia é acusada de preparar uma invasão militar da Ucrânia.Pequim tem apoiado Moscovo durante a recente crise internacional.Os dois líderes vão também aumentar a cooperação para impedir o que apelam de “revoluções coloridas”.Xi Jinping e Putin analisaram também a necessidade de ampliar o comércio das moedas nacionais (Rublo e Yuan) devido à impossibilidade no uso de dólares.Biden afirmou que as empresas russas podem ser impedidas de negociar com dólares como parte das sanções se a Rússia invadir a Ucrânia.