Putin está na Coreia do Norte esta terça e quarta-feira

A especulação sobre a visita do presidente russo à Coreia do Norte dissipa-se. Os dois países já confirmaram. Vladimir Putin visitará a Coreia do Norte já esta terça-feira, o que acontece pela primeira vez em 24 anos. A viagem sublinha a crescente parceria entre Moscovo e Pyongyang, com armamento na agenda. Putin seguirá ainda para o Vietname, dias 19 e 20.