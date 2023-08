Putin felicita Índia por alunagem alguns dias após fracasso russo

"Trata-se de um grande passo na exploração do espaço extra-atmosférico e, é claro, de um testemunho dos impressionantes progressos realizados pela Índia nas áreas da ciência e da tecnologia", declarou Putin, numa mensagem cujo conteúdo foi divulgado no `site` da Internet do Kremlin (Presidência russa).

Algumas horas antes, tinha sido a agência espacial russa Roscosmos a saudar a Índia por esta alunagem.

"A companhia estatal Roscosmos felicita os seus colegas indianos pela alunagem bem-sucedida da nave espacial Chandrayaan-3", indicou, num comunicado.

"A exploração da Lua é importante para toda a humanidade. No futuro, ela poderá tornar-se uma plataforma para a exploração do espaço profundo", acrescentou.

A Rússia fracassou na semana passada na sua primeira missão à Lua desde 1976, após o despenhamento da sonda Luna-25.

Quase 50 anos após a última missão lunar bem-sucedida de Moscovo, a sonda Luna-25, que pesava cerca de 800 quilos, embateu no solo lunar no sábado, na sequência de um incidente ocorrido numa manobra anterior à alunagem.

O diretor da Roscosmos, Iuri Borissov, pediu a Putin para manter o programa de exploração lunar apesar deste fracasso, numa altura em que o setor espacial russo se encontra há anos em dificuldades.

Nos últimos anos, iniciou-se uma nova corrida à Lua. Além dos Estados Unidos, também a China, a Índia e a Coreia do Sul têm as suas ambições.