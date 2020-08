Putin felicita Lukashenko pela vitória nas presidenciais

"Conto com o facto de que a sua ação à frente do Estado vai permitir o desenvolvimento futuro das relações entre a Rússia e a Bielorrússia - vantajoso para as duas partes -", escreveu o presidente russo num telegrama enviado para Minsk.

Nas últimas semanas, Lukashenko acusou o "tradicional aliado russo" de querer desestabilizar o país ao de apoiar a oposição.

Na Bielorrússia, os militantes da oposição não aceitam o resultado oficial da votação de domingo.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, venceu as eleições presidenciais com 80,23% dos votos, anunciou hoje a agência de notícias estatal Belta, no dia seguinte ao escrutínio marcado por violência e acusações de fraude.

A grande rival de Lukashenko, a opositora Svetlana Tikhanovskaia, obteve 9,9% dos votos, de acordo com os primeiros resultados oficiais da Comissão Eleitoral bielorrussa.

No domingo, ocorreram manifestações de protesto em várias cidades contra a vitória anunciada de Lukashenko, 65 anos, para um sexto mandato presidencial consecutivo.

Entretanto, uma organização não-governamental de Minsk, Viasna, anunciou hoje que uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas durante as manifestações em Minsk, no domingo à noite, nos protestos contra o resultado anunciado das eleições presidenciais na Bielorrússia, que ditou a vitória do atual presidente, Alexander Lukashenko.

"Um jovem foi vítima de um traumatismo craniano depois de ter sido atingido por um veículo" das forças da ordem durante as manifestações no centro da cidade, disse a ONG através de um comunicado.

A Viasna acrescenta que há dezenas de pessoas feridas e que se encontram neste momento em hospitais de Minsk.