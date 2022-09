Putin ficou ausente de funeral que era manifestação implícita contra a guerra

A ausência de Putin explica-se por não querer encontrar-se com algumas centenas de pessoas que foram prestar as últimas homenagens a Gorbachov. Embora nem todas fosse apoiantes de Gorbachov, é de admitir que as homenagens fúnebres se tornassem uma manifestação contra a política de Putin, num país em que as manifestações são sufocadas.