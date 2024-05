Putin grato pelos esforços de Pequim para resolver a crise na Ucrânia

Putin acrescentou que iria informar o líder chinês sobre a situação na Ucrânia, onde as forças russas estão a avançar em várias frentes e que o seu país "está".Segundo o presidente chinês, os dois países concordam que uma solução apolítica para a crise na Ucrânia é a "direção certa".



O gigante asiático, que não condenou a invasão, negou repetidamente nos últimos meses ter laços militares com a Rússia, mas apelou à realização de uma conferência "reconhecida por todas as partes" para retomar o diálogo.

“A China espera que a Europa regresse rapidamente à paz e à estabilidade e vai continuar a desempenhar um papel construtivo nesse sentido", apontou Xi que considera que Pequim e Moscovo estão a aprofundar as relações como "bons vizinhos, bons amigos, bons parceiros".Numa aparição conjunta em Pequim, os dois líderes assinaram documentos sobre o aprofundamento da cooperação mútua entre os dois países.

China e Rússia declararam uma parceria "sem limites" em fevereiro de 2022, quando Putin visitou Pequim poucos dias antes de enviar dezenas de milhares de tropas na Ucrânia, desencadeando a guerra terrestre mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Em cima da mesa, na reunião de Putin e XI não esteve apenas o conflito na Ucrânia. A, com os dois líderes a defenderem uma “” e a considerarem que é “extremamente urgente” encontrar uma solução para a Palestina.Xi Jinping apelou, em nome dos dois líderes, à "aplicação das resoluções das Nações Unidas" relativamente ao conflito.

Reforço de laços

Para o presidente russo, a cooperação com Xi Jinping é um fator de estabilização, sublinhando os sectores em que os, desde a cooperação nuclear e energética até ao fornecimento de alimentos e ao fabrico de automóveis chineses na Rússia.Já Xi Jinping prometeu trabalhar com o seu homólogo Vladimir Putin para "rejuvenescer" os dois países, frisando que a China será "sempre um bom parceiro" da Rússia, segundo a imprensa estatal chinesa.No encontro, que decorreu no Grande Salão do Povo de Pequim,"A China está disposta a alcançar conjuntamente o desenvolvimento e o rejuvenescimento dos nossos respetivos países, e trabalhar em conjunto para defender a equidade e a justiça no mundo”.Por seu lado, Putin afirmou que as relações Rússia - China "não são dirigidas contra ninguém”. “A nossa cooperação nos assuntos mundiais é hoje um dos principais fatores de estabilização do cenário internacional", realçou.

75 anos de relações

Putin, 71 anos, e Xi, 70 anos, vão participar numa celebração que assinala os 75 anos desde que a União Soviética reconheceu a República Popular da China, declarada por Mao Zedong em 1949.

Putin e Xi que partilham uma ampla visão do mundo, consideram que o Ocidente está em declínio, com a China a desafiar a supremacia dos EUA em tudo, desde a computação quântica e a biologia sintética à espionagem e ao poder militar.

Putin visitará também a cidade de Harbin, no nordeste do país, que tem laços históricos com a Rússia. Um centro comercial dedicado a produtos russos de cerca de 80 fabricantes russos foi inaugurado na quinta-feira, avançou oOs governos ocidentais dizem que a China tem desempenhado um papel crucial em ajudar a Rússia a resistir às sanções e tem fornecido tecnologia chave que a Rússia tem usado no campo de batalha na Ucrânia.

A chegada de Putin segue-se a uma missão a Pequim no final do mês passado pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, em parte para avisar o principal diplomata da China, Wang Yi, contra o crescente apoio militar à Rússia.





c/ agências