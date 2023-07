Putin não vai participar na cimeira dos BRICS, na África do Sul

"Por acordo mútuo, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, não participará na cimeira, mas o país será representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov", declarou o gabinete de Cyril Ramaphosa.

A África do Sul vai acolher uma cimeira dos BRICS (organização que inclui o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, tendo feito convites a todos os chefes de Estado para estarem presentes.

No entanto, com o mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Putin por alegados crimes de guerra na Ucrânia, a África do Sul está obrigada a cooperar na detenção do líder russo no seu território.

Numa declaração anterior enviada à justiça sul-africana, Ramaphosa disse que iria recusar o cumprimento do mandado de detenção porque isso seria como uma "declaração de guerra" contra a Rússia

"Seria contrário à nossa Constituição arriscarmos entrar em guerra com a Rússia", disse Ramaphosa, em resposta a um pedido do principal partido da oposição sul-africana, Aliança Democrática (DA), sobre a possibilidade de prisão de Putin.

A África do Sul tem insistido numa posição neutral em relação à invasão da Ucrânia e apelou ao diálogo e à diplomacia para resolver o conflito.

Esta posição não está apenas ligada ao papel estratégico, político e económico de Moscovo em alguns países africanos, mas também a razões históricas, como o apoio da Rússia aos movimentos anticoloniais e de libertação no século XX, incluindo a luta contra o regime do "apartheid".