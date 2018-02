Putin ordena comissão especial para investigar queda de avião

RTP12 Fev, 2018, 11:23 | Mundo

Os investigadores russos percorrem agora a zona de neve onde estão espalhados os destroços do avião que se despenhou este domingo perto de Moscovo, e que tirou a vida a 65 passageiros e seis tripulantes.



Procuram destroços e pistas sobre as causas para a queda do avião, que se despenhou poucos minutos depois de ter levantado voo do aeroporto de Moscovo. A tripulação não terá emitido qualquer alerta de problemas a bordo.



As autoridades estão já a examinar uma caixa negra do avião, encontrada entre os destroços que estão espalhados no raio de um quilómetro. Esta segunda-feira terá sido encontrada a segunda caixa aérea do Antonov. Mais de 700 pessoas estão envolvidas nas operações no terreno, enfrentando uma enorme altura de neve.



As equipas contam com o apoio de nove drones que estão a sobrevoar a zona.A queda do Antonov An-148 é o primeiro acidente com um voo comercial em mais de um ano. 2017 foi o ano mais seguro no que toca a acidentes aéreos.O avião foi construído em 2010. O piloto é descrito como um profissional experiente, com mais de cinco mil horas de voo, revelou a companhia aérea à agência de notícias Ria-Novosti.