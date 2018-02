Putin ordena trégua diária e corredores humanitários em Ghouta

Carlos Santos Neves - RTP26 Fev, 2018, 15:27 / atualizado em 26 Fev, 2018, 15:30 | Mundo

As ordens de Putin foram esta segunda-feira confirmadas pelo ministro russo da Defesa. Segundo Sergei Shoigu, citado pela agência RIA, o cessar-fogo deverá vigorar diariamente entre as 9h00 e as 14h00 locais. Morreram mais de 550 pessoas em oito dias de bombardeamentos aéreos e de artilharia das forças leais ao Presidente sírio em Ghouta Oriental.





Os detalhes sobre os corredores humanitários deverão ser conhecidos a breve trecho, ainda de acordo com o governante: “As coordenadas estão prontas e serão tornadas públicas em breve”.



O gesto de Moscovo é anunciado depois da adoção unânime, no passado sábado, de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas a reclamar a um cessar-fogo de 30 dias na Síria – texto que resultou de mais de duas semanas de ásperas negociações diplomáticas em Nova Iorque para obter a anuência russa.



Apesar da resolução do Conselho de Segurança, prosseguiram nas últimas horas os bombardeamentos aéreos e as barragens de fogo de artilharia sobre aquele subúrbio de Damasco.



Recorde-se que a Rússia instaurara já em 2016 uma outra trégua unilateral em Alepo para permitir a fuga de civis e a retirada de combatentes, na antecâmara da retomada do controlo da cidade por parte das forças governamentais.







O porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov saíra já esta segunda-feira a público para acusar os combatentes rebeldes de Ghouta Oriental de “manterem refém a população local”.

“Cessação total”



Outra voz russa, a do ministro dos Negócios Estrangeiros, veio nas últimas horas sustentar que o cessar-fogo exigido pelo Conselho de Segurança da ONU não poderá ter expressão prática antes de um acordo global entre as forças oponentes na Síria.



“O cessar-fogo começará assim que todos os beligerantes do conflito cheguem a acordo sobre a forma como ele deve ser aplicado, para garantir que a cessação das hostilidades seja total e inclua toda a Síria”, afirmou Sergei Lavrov em conferência de imprensa.



O calar das armas, ressalvou o ministro, “não diz respeito, em todo o caso, às ações do Governo sírio, apoiado pela Rússia, contra grupos terroristas como a organização Estado Islâmico, a Frente al-Nusra e todos os que com estes colaboram”.

“Informações falsas”

A organização civil conhecida como os “capacetes brancos” acusa as forças sírias de terem lançado gás de cloro sobre os civis de Ghouta Oriental nos mais recentes bombardeamentos. Uma “provocação”, na perspetiva de Moscovo.“As resoluções do Conselho de Segurança só têm sentido se forem efetivamente respeitadas”, advertiu o secretário-geral da ONU, António Guterres.



“Há falsas informações nos media sobre uma utilização de cloro, ontem de manhã, em Ghouta Oriental. Os responsáveis russos havia já ontem avisado que tais provocações estavam em preparação. E haverá provavelmente novas informações falsas”, argumentou o chefe da diplomacia russa.



O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, estrutura com sede em Londres, reportou no domingo 14 casos de presumível asfixia após um bombardeamento sobre Ghouta.



A alta representante da União Europeia para a Política Externa exigiu entretanto a imediata aplicação do cessar-fogo enquadrado pela resolução do Conselho de Segurança. À entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União, Federica Mogherini quis assinalar que “a situação no terreno está a deteriorar-se de forma dramática, em particular do ponto de vista humanitário”.



A União Europeia acrescentou entretanto os nomes dos novos ministros sírios da Indústria e da Educação à lista de figuras sancionadas. São agora 257 as personalidades impedidas de se deslocarem a países-membros e com bens congelados em território da União. Há ainda 67 entidades abrangidas pelas sanções europeias.



c/ agências