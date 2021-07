Putin ordenou apoio à eleição de Trump em 2016

O Presidente da Rússia autorizou pessoalmente uma operação secreta para ajudar Donald Trump a ser eleito em 2016, noticia hoje The Guardian, com base em documentos que o jornal britânico conclui referirem-se a uma reunião havida em janeiro desse ano no Kremlin entre Putin, o núcleo duro do seu gabinete ministerial e os chefes dos principais serviços de espionagem.