Putin otimista nas frentes da guerra e da economia

Foto: Reuters

Vladimir Putin afirmou em entrevista à televisão publica russa que a prioridade diária que tem é guerra na Ucrânia. Em declarações registadas antes dos incidentes de sábado com o grupo Wagner, Putin disse que acredita no sucesso de todos os objetivos, tanto da desta ofensiva como da defesa e da economia do país.