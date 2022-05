Putin pede ao Ocidente para deixar de dar armas a Kiev em conversa com Macron

Aleksey Nikolskyi - EPA

Na frente diplomática, nas últimas horas, Emmanuel Macron esteve à conversa com Vladimir Putin. O Kremlin já fez saber que o presidente russo pediu ao chefe de Estado francês para pressionar a Ucrânia a terminar com os bombardeamentos sobre a região do Donbass.