Putin reconduzido. "Não se tratou de eleições livres e justas"

Justin Lane - EPA

As críticas de Josep Borrell foram feitas à entrada para uma reunião com os ministros europeus dos Negócios Estrangeiros.



A declaração conjunta dos 27 Estados-membros sobre as presidenciais russas sublinha que o ato eleitoral decorreu num ambiente marcado pela guerra com a Ucrânia e sem a presença de observadores internacionais nestas eleições.



O chefe da diplomacia europeia acusa o Kremlin de ter violado a soberania da Ucrânia, ao impor a ida às urnas nos territórios ucranianos sob ocupação militar.