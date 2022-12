Putin reitera a Xi que quer reforçar cooperação militar

“No contexto de pressões e provocações sem precedentes do Ocidente, estamos a defender as nossas posições de princípio”, afirmou Putin numa reunião por videoconferência com Xi, antes de reiterar que quer “reforçar a cooperação entre as Forças Armadas da Rússia e da China”.







A coordenação entre Moscovo e Pequim nos palcos internacionais “serve a criação de uma ordem mundial justa baseada no direito internacional”, acrescentou.



“A cooperação militar e técnica, que contribui para a segurança dos nossos países e para a manutenção da estabilidade em regiões-chave tem um lugar especial na cooperação russo-chinesa”.







O líder russo descreveu as relações atuais com a China como as "melhores da história" e disse que estas "resistem dignamente a todos os testes, demonstram maturidade e estabilidade e continuam a expandir-se dinamicamente".







Numa conversa que durou oito minutos, Putin defendeu ainda que as relações entre os dois países estavam a crescer como fator de estabilização e convidou Xi Jinping a visitar a Rússia na próxima primavera.



“Estamos à sua espera caro amigo, estamos à sua espera na próxima primavera para uma visita de Estado a Moscovo”.



Para o presidente russo a visita de Xi a Moscovo vai “demonstrar ao mundo a proximidade das relações russo-chinesas”.



Numa resposta que durou cerca de um quarto do tempo, Xi Jinping revelou que a “China está pronta para aumentar a cooperação estratégica com a Rússia”, tendo como pano de fundo o que apelidou de “uma situação difícil” no mundo.



A relação entre Moscovo e Pequim, que os dois países saúdam como uma “parceria sem limites”, assumiu um grande significado desde que o Kremlin enviou as suas forças armadas para a Ucrânia a 24 de fevereiro. Antes da invasão da Ucrânia, Putin e Xi reuniram-se em Pequim, a 4 de fevereiro, e divulgaram uma declaração conjunta em que denunciaram a influência dos Estados Unidos e o papel das alianças militares ocidentais na Europa e na Ásia como desestabilizadores.







Apesar de os países ocidentais terem imposto sanções sem precedentes à Rússia, a China absteve-se de condenar a campanha militar de Moscovo, sublinhando a necessidade de paz.



As exportações russas de energia para a China aumentaram significativamente desde a invasão da Ucrânia, atualmente a Rússia é o maior fornecedor de petróleo a Pequim.



No entanto, Pequim tem tido o cuidado de não fornecer qualquer tipo de apoio direto o que poderia provocar sanções do ocidente à China.



Em setembro, na cimeira que decorreu no Uzbequistão, Putin reconheceu as “preocupações” de Xi sobre a situação na Ucrânia. Exercícios militares conjuntos

Moscovo e Pequim realizaram nos últimos meses vários exercícios militares conjuntos, incluindo manobras navais esta semana no Mar da China Oriental.



Os exercícios, apelidados de "Interação Naval", têm sido realizados anualmente desde 2012.



As manobras desta semana foram realizadas em "más condições do mar", disse a agência oficial chinesa Xinhua, acrescentando que as duas marinhas completaram várias operações, incluindo "bloqueio e controlo", "salvamento", "defesa aérea" e "antissubmarino".



Do lado chinês participaram o contratorpedeiro Baotou, as fragatas de mísseis Binzhou e Yancheng, submarinos e sistemas de radar aéreos, e do lado russo, o contratorpedeiro Almirante Shaposhnikov, bem como outros navios e embarcações de abastecimento.



Os exercícios navais decorreram ao largo das cidades costeiras de Zhoushan e Taizhou, na província oriental de Zhejiang, a cerca de 500 quilómetros da costa norte da ilha de Taiwan.