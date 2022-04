Putin tem condições para conquistar o Donbass dizem responsáveis ocidentais

Com a invasão da Rússia a entrar numa nova fase, centrada na região leste do Donbass, um responsável oficial citado pela agência noticiosa Associated Press (AP) disse que Putin "ainda está numa posição de vencer" a guerra, mas não de uma forma rápida.

Ao pronunciarem-se sob a condição de anonimato, dois responsáveis oficiais ocidentais com acesso aos serviços de informações indicaram que a Rússia poderá ter capacidade para cercar e destruir o núcleo das forças ucranianas e garantir ganhos territoriais.

O objetivo de controlar toda a região do Donbass e estabelecer uma ligação terrestre em direção à Crimeia está "potencialmente ao alcance" das forças russas, admitiram.

No entanto, os mesmos responsáveis indicaram que a Rússia também poderá estar longe de alcançar esse objetivo. E recordaram que a Rússia aprendeu algumas das lições de recentes falhanços no norte da Ucrânia, e demonstra um comando e um controlo mais efetivo das suas forças.

Revelaram ainda que as linhas de abastecimento podem registar dificuldades e que o avanço de longas colunas de veículos ao longo de estradas pode deixá-las vulneráveis a ataques.

Os responsáveis oficiais também indicaram que ainda não foi detetado um avanço significativo em direção a sul, que permitiria às forças russas cercar as tropas ucranianas num movimento de `pinça`.

Uma situação parcialmente explicada pelas 5.000 a 10.000 tropas russas que aguardam a rendição da última bolsa de resistência na cidade portuária de Mariupol.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU -- a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).